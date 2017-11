PSG reiste seg etter sjokkåpning

Celtic sjokkerte PSGs stjernegalleri da Moussa Dembélé satte inn 1–0 mot et svært så passivt hjemmeforsvar etter et hjørnespark.

Deretter gikk det ikke mer enn åtte minutter før verdens dyreste fotballspiller, brasilianske Neymar, betalte et nytt lite avdrag med å utligne til 1-1. Etter 22 minutter hadde så det brasilianske stjerneskuddet satt sitt annet for kvelden til 2-1.

Seks minutter senere var Neymar servitør da Edinson Cavani ordnet 3-1. Det var uruguayanerens 150. mål på 216 opptredener for PSG.

Mbappe ville være med

PSGs tredje spissjuvel Kylian Mbappé ville også være med på scoringsshowet, og etter 35 minutter økte den unge franskmannen til 4-1. Han skrudde ballen i mål via ryggen på en Celtic-stopper.

Mbappe er bare på utlån fra Monaco, men overgangen ventes å bli permanent ved neste sommers overgangsvindu.

Etter hvilen var det PSGs midtbanestjerne Marco Verratti som presenterte seg i målprotokollen da satte 5-1 kvarteret før slutt.

Cavani og Daniel Alves gjorde så ydmykelsen total med å gjøre 6-1 og 7-1 med kort mellomrom. Dermed har PSG satt mesterligarekord med fem seire av fem mulige og 24-1 i målforskjell.

Celtic-manager Brendan Rodgers var en blid mann etter kampen.-

– Hvordan ville du at vi skulle spilt. Vi hadde fem mann i forsvar. Skulle vi ha spilt med sju, spurte Rodgers BT Sports-reporter etter kampen da han fikk spørsmål om hva han ville gjort det annerledes.

Lewandowski igjen

I den andre kampen i gruppe B tok belgiske Anderlecht imot Bayern München.

Etter en målløs 1. omgang dukket polske Robert Lewandowski opp og ordnet 1–0 til Bayern München. Sofiane Hanni var deretter mannen bak Anderlechts utligning til 1-1 etter 63 minutter.

Corentin Tolisso reddet alle tre poengene for Bayern da han gjorde 2-1 etter 77 minutter.

Bayern München tar imot PSG 5. desember i en kamp om hvem som blir gruppevinner. Da må det tyske mesterlaget i så fall vinne med fire mål.

Celtic ligger med sine tre poeng best an i kampen om en plass i europaligaen over nyttår. Anderlecht er så langt uten poeng.

