Skiforbundet reagerer på Northug-utspill

Dette bekrefter Gro Eide, medieansvarlig for langrenn i Skiforbundet.

– Dette er en sak som vi håndterer internt og direkte med Petter Northug. Personalsak i denne sammenhengen betyr at vi følger opp dette internt, skriver hun i en SMS til NTB.

Instagram-harselas

Petter Northug tok mandag kveld til sosiale medier etter at han ble vraket fra verdenscupåpningen i finske Ruka. På bildedelingstjenesten Instagram la han ut et bilde av landslagssjef Vidar Løfshus og landslagstrener Tor Arne Hetland, akkompagnert av en fiktiv dialog. Northug har forfattet dialogen slik:

Løfshus: «Vi tar vel ikke med Northug til Ruka?»

Hetland: «Selvfølgelig ikke, vi må prioritere medaljegarantister i OL-sesongen. Kjør inn Golberg, Krüger, Holund, Tønseth, Fossli og Brandsdal. Mesterskapsløpere med X-faktor».

Løfshus: «Og vi får ikke pes i mediene?»

Hetland: «Seff ikke. Papa Esten O. i Dagbladet kommer til å backe oss».

– Humor

Flere har reagert både på den fiktive dialogen mellom skilederne, og at Northug nevner flere løpere som ble prioritert foran ham i Ruka-uttaket. Trønderens manager, Are Sørum Langås, beskriver det hele som humor.

– Dette er humor i kampen hete. Petter har selvfølgelig ingen negative tanker om sine lagkamerater, sier Langås til NTB og fortsetter:

– Petter bruker mye humor og selvironi, og jeg tror de andre gutta på laget tar dette med et smil. De har selv illustrert god takhøyde på egne kontoer i sosiale medier.

Northugs omdiskuterte Instagram-melding var tirsdag ikke slettet.

Vraket

Ekspertkommentator og mangeårig trener Johan Kaggestad sier følgende til NTB om Northugs utspill:

– Det var litt harselerende, men ikke mer enn man burde tåle. Om han burde holdt skuffelsen for seg selv, er en annen sak, men jeg ser ikke noe dramatisk i at han ikke ble tatt ut.

Kaggestad stiller seg bak landslagsledelsens Ruka-valg.

– Det er naturlig å ta ut løpere som har dokumentert at de er i form, og vi vet lite om Petter annet enn at han hadde en dårlig sesong i fjor. Etter min erfaring er det ikke så dumt å starte med å gå en «low key»-konkurranse for å sjekke ut at man er i siget etter en sykdomssituasjon. Jeg ser ikke noe galt i uttaket, sier han.

Reaksjoner

Det var knyttet stor spenning til mandagens uttak til verdenscupåpningen. Northug, som måtte stå over helgens nasjonale åpningsrenn på Beitostølen som følge av sykdom, friskmeldte seg selv søndag og meldte seg klar for å gå Ruka-rennene.

Landslagsledelsen fant likevel ikke plass til Northug. Det vakte reaksjoner.

Nå tyder alt på at langrennsstjernen går norgescuprennene på Gålå kommende helg.

Følgende ti løpere er tatt ut til verdenscupløpene i Ruka: Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Pål Golberg, Finn Hågen Krogh, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal.

