Manchester City ustoppelige, Napoli har los på annenplass

Manchester Citys tilhengere måtte vent til to minutter før slutt før den eneste scoringen kom. Raheem Sterling ble matchvinner. Dermed er Pep Guardiolas lyseblå mannskap fortsatt uten poengtap i mesterligaen og står med maksimale 15 poeng.

– Vi måtte virkelig i kjelleren for å ta hjem dette, sa Sterling til Citys hjemmeside.

Håpet om avansement til cupspillet lever for Napoli etter 3-0 over Sjakhtar Donetsk. Italienerne har fordelen av innbyrdes kamper, og det som gjelder nå er seier i siste kamp mot Feyenoord samtidig som at Donetsk-laget ikke tar poeng fra suverene City.

Lorenzo Insigne satte 1-0 elleve minutter etter sidebytte. Piotr Zielinski økte til 2-0 ni minutter før slutt, mens Dries Mertens gjorde 3-0 kort etter.

Sjakhtar Donetsk tar imot City 6. desember, mens Napoli avslutter borte mot Feyenoord som heller ikke har muligheter til avansement til europaligaen med sitt ene poeng.

