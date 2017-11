Nordhaug parkerer sykkelen

Det opplyser hans irske arbeidsgiver i en pressemelding.

– 2017 var et vanskelig år for meg med et tilbakefall av CMV-virus, som påvirket hva jeg kunne prestere gjennom sesongen. Som 33-åring er jeg stolt over å kunne se tilbake på en lang karriere som profesjonell syklist, og at jeg har spilt en liten rolle i Aqua Blue Sports suksess i sitt første år, sier Nordhaug i pressemeldingen.

– Etter litt refleksjon har jeg bestemt meg for at det beste for meg og Aqua Blue Sport er at jeg forlater laget, legger nordmannen til.

Sykkelprofilen går nå over i en ny jobb som salgssjef i et selskap som jobber med tyverimerking.

– De siste årene har jeg stiftet familie, og i tillegg har forutsetningene for å prestere på topp endret seg. Nå ønsket jeg å skifte fokusområde ved å konkurrere på en annen måte, sier han.

Lars Petter Nordhaug kan se tilbake på en lang og innholdsrik karriere som en av Norges beste syklister. I to perioder syklet han for verdens fremste sykkellag, Team Sky, hvor han var lagkamerat med blant andre Bradley Wiggins, Chris Froome, Richie Porte og Edvald Boasson Hagen.

Han har syklet både Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España og deltatt i tre OL. I 2006 ble han også norgesmester i landeveissykling.

En av vestfoldingens største seirer kom da han gikk til topps i Grand Prix Cycliste de Montréal i 2012. For to år siden vant han Tour de Yorkshire sammenlagt.

