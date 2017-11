Aubameyang tilbake i Dortmund-troppen

Dortmunds toppscorer ble i forrige uke stengt ute av laget av disiplinære årsaker. Han kom for sent til trening torsdag og skal også ha filmet video på klubbens treningsfelt uten tillatelse.

Uten Aubameyang tapte Dortmund 1-2 mot Stuttgart, og laget falt dermed til 5.-plass i 1. Bundesliga. Mot Tottenham er han derimot tilbake i troppen, opplyser sportsdirektør Michael Zorc.

Dortmund har slitt tungt i mesterligaen og tatt kun to poeng fra fire kamper. Dermed må Tottenham slås, samtidig som Real Madrid må dumme seg ut mot APOEL, for at det lille håpet om avansement fra gruppespillet skal leve videre.

