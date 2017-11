Ulsrud med seier over Nederland i curling-EM

Dermed står Norge med to seirer og ett tap etter at tre runder er unnagjort. Vertene Sveits Sverige og Skottland er alle ubeseiret så langt i mesterskapet, men Norge holder fjerdeplassen.

Norge tok ledelsen ved å ta to poeng i den andre omgangen. Nederland reduserte med å ta ett poeng i den neste. Ulsrud valgte å «blanke» den fjerde omgangen før han tok to nye poeng i den femte.

Det nederlandske laget, med Jaap van Dorp som skip, reduserte i den sjette til 2-4. Nordmennene valgte å blanke i både den 7. og 8. omgang, før de tok ytterligere to poeng i den niende til 6-2-ledelse.

Da Ulsrud klarte å hindre at nederlenderne lå an til å få fire stener bedre ga van Dorp opp kampen til 6-2-seier for Norge.

Ulsruds lag består av Torger Nergård, Christoffer Svae og Håvard Vad Petersson. Sander Rølvåg er reserve.

Norge møter Slovakia og Italia i 4. og 5. runde mandag.

Det norske kvinnelaget, med Kristin Skaslien som skip, tok sin annen seier i B-gruppen da Litauen ble slått 8-4. Laget møter Spania senere søndag.

