Tromsø på trygg grunn etter seier mot FKH

Thomas Lehne Olsen og Morten Gamst Pedersen ble heltene for Simo Valakaris mannskap på eget kunstgress i ishavsbyen. Lehne Olsen, som har scoret ti seriemål så langt denne sesongen, var fornøyd etter kampslutt.

– Jeg er fornøyd med å ha levert ti scoringer, men det viktigste i dag var at vi berget plassen, sa spissen til NRK Troms.

Han ga ros til trener Simo Valakari, som ble hentet inn tidligere i høst.

– Simo har kommet inn med en trygghet, en spillestil og en filosofi som passer denne spillergruppen perfekt.

God margin

Tromsø står med 37 poeng før siste serierunde. Det er åtte poeng ned til kvalifiseringsplass, noe som betyr at plassen er sikret med god margin for TIL. Tromsø så ut til å ha kurs for nedrykk tidligere i høst, men etter at finske Valakari tok over som trener har pilen snudd for tromsøværingene.

FK Haugesund har to poeng mer enn TIL etter 29 runder.

Lehne Olsens 1-0-scoring kom etter 21 minutters spill. Gjermund Åsen serverte spissen, og Lehne Olsen takket for tilliten med en flott nettkjenning. 2-0-målet var det veteranen Gamst Pedersen som sto for. Vadsøværingen skrudde like godt en corner rett i mål to minutter etter hvilen.

Slapp med skrekken

Flere scoringer ble det ikke på Alfheim. Runar Espejord var nære 3–0 etter styring av et Gamst Pedersen-skudd, men gjestene fra måkebyen slapp med skrekken ved den anledningen.

Haugesund maktet ikke å skape de helt store sjansene. Kristoffer Haraldseid prøvde seg på frispark mot slutten, men Gudmund Kongshavn i Tromsø-buret hadde god kontroll.

Gjestene fikk ikke til en skikkelig sluttspurt. Dermed kunne TIL-spillerne juble for seier og fornyet kontrakt da dommer Trygve Kjensli blåste av oppgjøret.

(©NTB)