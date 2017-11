Grindheim takket av med seier

Før kampstart ble det kjent at 34-åringen ikke får fornyet kontrakt med Oslo-laget. På Valle ble han takket av med blomster og en unison hyllest fra tribunene.

Grindheim står med over 250 kamper for Vålerenga i løpet av to perioder i klubben. Det er VIF som har valgt ikke å forlenge avtalen med sin kaptein. Søndag gjorde han en bra figur på midtbanen mot et Odd-lag som er ute av form.

I metallet

Chidera Ejuke ga VIF-fansen tidlig noe å juble for. Etter åtte minutter smalt nigerianeren inn 1-0 på en ball som først hadde blitt blokkert av Odd-forsvaret.

Ronny Deilas menn var klart best. Etter et snaut kvarter var Grindheim bare et stolpetreff unna å score i sin nest siste kamp for Vålerenga.

Odd fikk virkelig kjørt seg før pause, men gjestene fra Skien klarte å holde unna flere scoringer i første omgang. Det tok imidlertid ikke lang tid før det sto 2-0 etter sidebytte. Etter en corner la Magnus Lekven ballen til rette og curlet den elegant i nettmaskene.

Like mange poeng

Olivier Occéan kunne tatt Odd tilbake i føringen, men spissveteranen tok ikke vare på sjansene sine i annen omgang.

Skien-laget har kun vunnet tre av sine ti siste seriekamper, og før siste serierunde ligger Dag-Eilev Fagermos menn på en skuffende 9.-plass med 39 poeng.

Vålerenga har like mange poeng, men bedre målforskjell gjør at laget er nummer seks på tabellen.

