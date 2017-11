Ett mål skiller Sogndal fra kvalikplass

Sogndal i nedrykkssumpen var i alvorlig poengnød før kampen mot Stabæk på Nadderud søndag. Sogndal lå på direkte nedrykk, poenget bak Aalesund på kvalifiseringsplass.

Gjestene la seg kompakt og gjorde det vanskelig for Stabæk å trenge igjennom. Stabæk hadde føringen i kampen, men gjestenes forvar ryddet unna det som kom den første halvtimen. Da fikk Stabæk hull på byllen etter at Ola Brynhildsen sendte av gårde et skudd fra 20 meters hold som snek seg inn via stolpen.

Fem minutter senere burde det ha stått 2-0 da Stabæk fikk straffe. Ohi Omoijuanfo skjøt ballen hardt til venstre fra straffemerket, Mathias Dyngeland i Sogndal-målet kastet seg riktig vei og reddet Ohis forsøk.

Super-bytte

Sogndal var farlig frampå ved et par anledninger, men maktet ikke presse kula inn bak John Rune Alvbåge i Stabæk-målet i første omgang. Da lagene gikk til pause ledet vertene på Nadderud, samtidig som Aalesund holdt Sarpsborg til 0-0 borte.

I annen omgang byttet Sogndal inn Joachim Soltvedt etter 56 minutter. Ett minutt senere sto det 1-1 etter scoring av innbytteren.

Fem minutter før full tid var Stabæk centimeter unna å ta ledelsen. Franck Boli sendte av gårde et skudd som ga stolpen et lite kyss før den forsvant på utsiden av målet. Stabæk presset på, men fikk ikke inn vinnermålet. Dermed ble det poengdeling på Nadderud.

Målforskjell

Da kampene i eliteserien var unnagjort var det klart at Aalesund hadde tapt 0-1 i Sarpsborg, noe som betyr at Sogndal og AaFK begge ligger med 29 poeng.

Begge lag har minus 13 i målforskjell, men Sogndal har ett mindre scoret mål enn Aalesund og blir liggende under streken før siste serierunde.

Siste serierunde tar Sogndal imot Vålerenga, mens Stabæk spiller borte mot Viking.

