Drømmestart for Kokslien

Kokslien var best på lørdagens fem kilometer og tok helgens første NM-gull da. Søndag fulgte han opp på den dobbelte distansen ved å utmanøvrere Jørgen Graabak i kampen som seieren.

Graabak fulgte også nærmest Kokslien lørdag. Søndag kvittet duoen seg med konkurrentene i den siste bakken, men det var Kokslien som hadde et siste gir på oppløpet.

– Jeg er skikkelig godt fornøyd, og spesielt med måten jeg avgjør begge rennene på. Kroppen kjennes bra, selv om det mangler litt sprut ennå, sa norgesmesteren til NTB etter målgang.

Drømmestart

– Litt drømmeåpning for din del?

– Det er egentlig det. Det er deilig å starte på denne måten, og nå vet jeg at jeg er i posisjon til å gjøre det bra videre utover vinteren. Den bekreftelsen er god å få, svarte Kokslien. Så sent som forrige helg slet han med feber og mageproblemer og var etter eget utsagn «litt slått ut». Først tirsdag responderte Koksliens kropp slik OL-håpet er vant til.

Kommende helg er det verdenscupåpning i finske Kuusamo. Der håper Kokslien å være enda et hakk bedre.

– Jeg var ganske dårlig forrige helg, så kjenner at jeg trenger å få sveiva kroppen i gang. Det er litt dødt foreløpig. Jeg trenger å bli litt kvikkere, sa Kokslien.

Han tar det samtidig ikke for gitt at kroppen er like god i Finland.

– Jeg har gjort det fryktelig dårlig i Kuusamo tidligere etter å ha gått gode renn her, så det er ikke sikkert det går bra der, smilte den dobbelte norgesmesteren.

Sølvdobbel for Graabak

Jørgen Graabak innkasserte en ny sølvmedalje søndag, mens Jan Schmid gikk seg inn til bronse.

– Jeg er fornøyd med begge dagene egentlig. Det var deilig å komme i gang, sa Graabak.

Kokslien og Graabak startet rett etter hverandre, om lag 50 sekunder bak 17-åringen Simen Kvarstad, som ledet etter hoppedelen. Unggutten var i ledelsen også før lørdagens renn.

– Mikko fikk bra uttelling denne helgen. Utover det, var det gledelig å se at alle på elitelaget gikk bra på ski. Det virker som vi har gjort en god jobb, og det hadde vi på følelsen også. Jeg tror vi er sterkere enn tidligere, oppsummerte landslagstrener Kristian Hammer til NTB.

Magnus Moan ble nummer fire søndag.

– Moan er ikke helt der han skal være. Han presterer litt under og skulle nok ønske han var med og preget dette mer, sa Hammer.

