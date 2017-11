Dimitrov stakk av med seieren i verdenstourfinalen

Bulgareren sikret seg turneringsseieren med settsifrene 7-6, 4-6, 6-3.

For mange var det en stor overraskelse at søndagens finale kom til å stå mellom verdenssekser Dimitrov og verdensåtter Goffin. Med strålende spill endte begge opp som finalister. En seier ville for begge to gitt karrierens hittil største titteltriumf.

Goffin slo både Roger Federer og Rafael Nadal i løpet av verdenstourfinalen, mens Dimitrov gikk ubeseiret gjennom hele turneringen.

Søndagens første sett varte i en time, der det siste gamet pågikk i nesten ti minutter. TIl slutt vant Dimitrov på sin femte settball.

Goffin slo tilbake og vant neste sett med 6-4, men dette var ikke belgierens kveld. Med 5-3-ledelse i tredje sett spilte Dimitrov seg til to matchballer. Den første klarte han ikke å benytte seg av. Den andre så han også ut til å rote bort, men Goffin «slicet» ballen i nettet.

Dermed kunne Dimitrov slippe jubelen løs. Seier i ATPs verdenstourfinale er ikke langt bak Grand Slam-status i anseelse.

Tidligere vinnere de siste årene:

* 2016: Andy Murray, Storbritannia

* 2015: Novak Djokovic, Serbia

* 2014: Djokovic

* 2013: Djokovic

* 2012: Djokovic

* 2011: Roger Federer, Sveits

* 2010: Federer.

(©NTB)