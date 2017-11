Buffon og Barzagli fikk kampfri etter VM-nedturen

Buffon og Barzagli var ikke med da Juventus gikk på et knepent 2-3-tap borte mot Sampdoria i Serie A søndag. De to veteranene ga seg på landslaget etter at Italia røk ut mot Sverige i omspillskampene for å nå neste års VM i Russland. Svenskene vant 1-0 sammenlagt.

– Buffon og Barzagli kommer ikke til å spille mot Sampdoria. Det går bra med dem, men det er normalt å få litt hvile etter en intens periode med landslaget. Jeg tror de er i ferd med å komme over skuffelsen fra Sverige-kampen. Det må være tungt for Gianluigi, for han ville ha satt rekord i antall VM-deltakelser (seks), men livet går videre, sa Juventus-trener Massimiliano Allegri før kampen, ifølge Torino-klubbens nettsted.

Duvan Zapata, Lucas Torreira og Gian Marco Ferrari ble heltene for Sampdoria mot Juve. Gonzalo Higuaín (straffe) og Paulo Dybala fant nettmaskene for «den gamle dame», men det holdt ikke til poeng.

Juventus tapte dermed terreng til serieleder Napoli. Napolitanerne vant 2-1 hjemme mot Milan lørdag. I tillegg vant Inter 2-0 hjemme mot Atalanta søndag kveld, og overtok dermed andreplassen fra Juventus.

Mauro Icardi scoret begge Inters mål, og argentineren er nå oppe i 13 seriemål denne sesongen.

Etter helgens runde er Juventus nummer tre på tabellen, fire poeng bak serieleder Napoli og to bak Inter. Det skiller kun ett poeng ned til Roma på fjerdeplass, som har én kamp mindre spilt enn Juventus.

