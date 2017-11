Thingnes Bø vil konkurrere seg i OL-form

Bø innviet sin nye hytte på Sjusjøen før sesongåpningen på hjemmebane.

– Den ligger bare et steinkast unna. Den er veldig fin, sa Bø til NTB.

– Den er ikke helt ferdig ennå, det er litt som gjenstår, men jeg håper den blir ferdig når jeg skal ut på verdenscup, så den blir ferdig så jeg kan komme tilbake og feire romjula på hytta, la han til.

Forventer mer konkurranse

Bø har vært det norske landslagets ledestjerne de siste sesongene. Stryningen tror imidlertid at lagkameratene vil være med og dra lasset i OL-sesongen.

– Så langt har vi trent veldig godt. Laget har virket veldig bra. Det er flere som er helt med i toppen. Jeg håper at samtlige har fått et lite løft, så vi er oppe der vi har vært langrennsmessig for noen sesonger siden, sa Bø da han møtte NTB under pressetreffet før lørdagens sprintdistanse.

– Jeg synes de ser bedre ut enn i fjor på samme tid. Særlig Lars Helge (Birkeland), Henrik (L´Abée-Lund) og Erlend (Bjøntegaard). Utfordrerne til verdenscup og stafett har sett bra ut. Det bidrar til at laget presser seg videre framover. Ole (Einar Bjørndalen) har god kontroll før OL, og Tarjei (Bø) er lysten til å gjøre det bra i verdenscup igjen. Dette blir kjempebra, fortsatte han.

Tøft program

Derfor er også de norske lagkameratene blant dem han nevner som sine største konkurrenter i Sør-Korea.

– (Martin) Fourcade, (Anton) Sjipulin, (Simon) Schempp. Det er alltid er vanskelig å slå dem. Ole og Emil har stor rutine, i mesterskapet, mens Tarjei er ikke mye ikke dårligere. De nærmeste er kan fort vært de hardeste å slå, sa Bø.

23-åringen selv tror hans vei til OL-suksess er gjennom et beinhardt løpsprogram.

– Jeg tror jeg kommer til å fylle opp mest mulig. Jeg har god suksess med å gå mange renn, så jeg tror det fungerer veldig bra.

– Vi går verdenscup i tre uker etter jul. Så når vi kommer hjem er det ikke så lenge igjen før vi reiser igjen. Vi har ikke så mye dødtid før vi plutselig er i OL. Det er litt godt. Vi har fryktelig mange konkurranser, så ballen vil rulle inn i OL og ut igjen, så det går veldig av seg selv.

Men først skal han sesongåpne på hjemmebane.

– Jeg sitter med en god følelse. Jeg har trent mye hardt, og har hatt gode samlinger i år. Det ligger til rette for å gå fort. Målet mitt er å få gode resultater før jul, få noen pallplasser, og være god rett og slett.

