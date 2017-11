Rød med brudd i hånden - høyst tvilsom til EM

Magnus Abelvik Rød står i fare for å miste håndball-EM i Kroatia i januar etter å gjennomgått en operasjon for et brudd i hånden. 20-åringen er ute i åtte uker.