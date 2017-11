Rød kan miste håndball-EM: – Veldig bittert

Flensburg-Handewitt-spiller Magnus Abelvik Rød gjorde grimaser tidlig i Bundesliga-kampen mot Hüttenberg torsdag.

– Jeg sto i forsvar, også ble fingrene mine hengende igjen i drakta til motstanderen da han gjorde en retningsforandring. Det ble et stygt brudd i langfingeren. Jeg ble helt nummen i kroppen. Jeg satte meg på benken og prøvde å teipe og ise, men jeg skjønte fort at jeg måtte til undersøkelser, sier Rød til NTB.

Undersøkelsene viste et brudd i langfingeren på kastearmen. Stortalentet gjennomgikk en operasjon fredag, og første prognose fra de tyske legene tilsier et avbrekk på åtte uker. Det betyr at den talentfulle høyrebacken mister samtlige av Flensburgs kamper før julepausen, og at han i verste fall er friskmeldt samme dag som Norge EM-åpner mot Frankrike.

Ikke mistet håpet

– Det er utrolig bittert. Jeg har kommet godt i gang og kommet meg inn på laget, i tillegg til at jeg har fått mer og mer spilletid. Det er også kjipt med tanke på at det ikke er så lenge til mesterskap, sier Rød.

Bakspilleren har imidlertid ikke mistet håpet om EM-deltakelse.

– Norske leger jeg har snakket med er optimistiske og sier at jeg kan være tilbake etter fire-seks uker etter et sånt brudd. Jeg velger derfor å være positivt. Jeg har lyst til å være med i EM og vil gjøre alt i min makt for å komme med, men det er til slutt Christian (Berge, landslagssjef) som har siste ordet og må bestemme om det er noen vits at jeg er med.

Snakket med Berge

Rød snakket med Berge etter operasjonen fredag.

– Vi snakket sammen uten å bli helt enige. Planen min er å bli klar til nyåret og ha noen gode dager der og bygge meg opp igjen. Det fine med at det er en finger er at det er mulig å teipe. Det hadde vært verre om det var et kne eller et bein, sier Rød.

Før vinterens EM i Kroatia (10.-29. januar) samles herrelandslaget i romjula. De trener beinhardt på Romerike noen dager før Golden League spilles i Frankrike i perioden 4.-7. januar. Så reiser troppen rett til Porec og oppladning før EM-åpningen mot Frankrike 12. januar.

Rød har lagt inn en god EM-søknad med bra spill i Flensburg før han ble skadd. Kent Robin Tønnesen og Eivind Tangen er helt sikre som høyrebacker i EM-troppen hvis friske.

Om Rød ikke rekker, er Harald Reinkind sikkert veldig aktuell.

(©NTB)