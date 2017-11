Stabæk-legenden Skjønsberg legger opp

– Det har vært en veldig vanskelig avgjørelse, men jeg føler at det er riktig tidspunkt nå, sier 34-åringen til Budstikka.no.

Han hadde kontrakt med Stabæk også for neste år, men velger å avslutte nå. Han informerte lagkameratene om sin avgjørelse rett før fredagens trening.

– Å skulle slutte å spille fotball, slutte å være en del av gjengen inne i garderoben, slutte å være ute på Nadderud foran alle supporterne, det er vanskelig. Men det kjennes ut som det er den rette beslutningen for meg, sier Skjønsberg til stabak.no.

Han er spilleren med flest kamper for Stabæk. Trolig stopper han på 384.

– Jeg har blant annet et kne som er så som så, og kom fram til at dette er et godt tidspunkt å gi seg på, opplyser Skjønsberg.

Han debuterte for Stabæk i 2001 og har spilt 290 eliteseriekamper for klubben.

Søndag spiller Stabæk hjemme mot Sogndal, mens bortekampen mot Viking neste helg blir punktum for Skjønsbergs karriere.

