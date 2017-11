Bjørgen suveren i åpningen

Hun var til slutt 29,4 sekunder foran Heidi Weng, mens Ingvild Flugstad Østberg tok tredjeplassen, slått av vinneren med 41 sekunder.

Det var Bjørgens 20. seier på Beitostølen.

– Jeg er veldig fornøyd med å vinne. Jeg holdt roen fra start, men så ryggen til Heidi og jobbet meg opp dit. Jeg fikk høre at hun var nummer to og lot henne ligge der like foran meg. Det var godt å komme i gang, sa Bjørgen til NRK.

– Hun slet litt med teknikken i den siste bakken, men hun har mye å gå på og tok dette pent, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Marit Bjørgen satte tidlig standarden. Hun ledet med halvannet sekund på Ingvild Flugstad Østberg ved første mellomtid, mens Anna Svendsen på tredjeplass var 6,8 sekunder bak.

Weng åpent svært så forsiktig og var hele 13,7 sekunder bak etter de første 2,2 kilometerne. Hun fikk deretter opp farten i forhold til de andre konkurrentene med unntak av Bjørgen

Rognes-løperen hadde økt til 21,9 sekunder til Østberg halvveis på distansen, og avstanden til Weng var på 28,2 sekunder. Weng startet halvminuttet foran Bjørgen, og de to avsluttet sammen.

– Hun er helt rå, men ikke uslåelig heller, sa treeren Østberg.

(©NTB)