Kreml kaller WADA-avgjørelsen "urettferdig"

– Dette er ubehagelige nyheter, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov i en kommentar til WADAs beslutning torsdag.

– Vi er ikke enige i avgjørelsen, og vi mener den er urettferdig. Vi har fordømt og fortsetter å fordømme beskyldninger om at dopingsaker har hatt noen form for statlig støtte, fortsatte han.

– Vi forbereder oss til de olympiske leker.

WADA-styret konkluderte under sitt møte i Seoul med at RUSADA fortsatt ikke har oppfylt kravene som er satt for å ta russerne inn i varmen igjen. Det gjør at spekulasjonene om utelukkelse av Russland fra OL tiltar, men den avgjørelsen er fortsatt opp til IOC.

Den internasjonale olympiske komité skal ta stilling til saken på et styremøte i begynnelsen av desember.

RUSADA har vært utelukket av WADA siden McLaren-rapporten ble lagt fram. Der ble det hevdet at myndighetene hjalp til med organisert dopingjuks under Sotsji-OL, blant annet ved å legge til rette for utbytting av dopingprøver fra utøvere med tilgang til dopingmidler.

Ett av WADAs krav til russerne er at konklusjonene i McLaren-rapporten må godtas.

