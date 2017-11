Innbitt Mørk på krigsstien: – Jeg vil gjøre alt for å ta tilbake livet mitt

– Jeg vil gjøre alt for å ta tilbake livet mitt og sette på plass de personene som har gjort dette mot meg, sa hun om dem som har spredd private bilder av henne på nettet.

– Jeg kunne ha lyst til å si mange ting om dem, men det gjør seg ikke på trykk. Mest er jeg sjokkert over hvordan noen har lyst til å gjøre slikt mot andre, hvor lite empati de har.

Hun møtte NTB i hjemmearenaen i Györ. Der scoret hun ti mål i en seriekamp kvelden før.

Sist helg feide hun inn 13 scoringer borte mot Midtjylland i Champions League.

Kort etter det ble hennes mareritt brettet ut i norske medier. Hun valgte selv å stå fram med sin historie.

– Jeg er kjempeimponert, og det står stor respekt av måten hun har stått i dette på, sier Mørks lagvenninne både i Györ og på landslaget, Stine Bredal Oftedal, til NTB.

– Det er ikke mange som hadde gjort som henne.

Tøft

Nora Mørk legger ikke skjul på at det har vært vanskelige dager.

– Det har vært tøft å gå i bresjen, men jeg har fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger og god respons. Klart det hjelper, sa hun.

– Det har kommet fra mange hold, men først og fremst har det vært utrolig mye respons fra jenter og damer. Og så har familie og venner støttet meg veldig mye.

Mørk har snakket om dårlig matlyst og lite søvn i perioder etter at mobiltelefonen hennes ble utsatt for et «innbrudd».

– Det er noe som skjer hele tiden, og litt av poenget med å gå ut med dette er at jeg ønsker en lovendring. Dette handler om et langvarig overgrep mot andre mennesker, og det er folk nødt til å forstå, sa hun til NTB.

– Det er noe jeg ønsker å ta med Stortinget og justisministeren. Det jeg gjør er nøye gjennomtenkt.

Utfordring

Lørdag spiller hun mesterligakamp mot franske Brest. Den kampen går i Györ.

Tirsdag samles landslaget til en turnering på Sotra. Det blir siste oppkjøring før VM i Tyskland (1.-17. desember).

Hun synes det er godt å utfolde seg på håndballbanen midt i det vonde hun opplever, men legger ikke skjul på at det også er utfordrende.

– Jeg har veldig lyst til å reise til VM og må bare prøve, men det er tøft å være på banen også. Jeg håper og tror det skal gå bra, men jeg kan ikke si 100 prosent at det kommer til å gjøre det, sa hun.

– Det er godt å ha et lag å gå til, og jenter å være sammen med hver dag. Det hjelper selvfølgelig. Jeg har snakket med så å si alle jentene på landslaget siden mandag.

Hun føler seg godt ivaretatt.

– Jeg har god tilgang på fagpersoner, og jeg må begynne å jobbe med meg selv. Mange har sagt at det hjelper å si det høyt og ikke legge skjul på det.

