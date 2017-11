Aubameyang ute av Dortmund-troppen

Det meldte klubben torsdag på Twitter, uten å spesifisere hva Aubameyang har gjort.

Ifølge avisen Bild skal Aubameyang ha kommet 20 minutter for sent til torsdagens trening. Han skal også flere ganger tidligere ha vært for sent ute til trening.

Spissen har scoret 10 mål på 11 seriekamper denne sesongen, men han er målløs i sine fem siste kamper i ulike turneringer.

Dortmund hadde sin beste sesongstart i Bundesliga noensinne og ledet tabellen klart, men nå har ikke laget vunnet i serien siden september og er nede på 3.-plass, seks poeng bak ledende Bayern München.

(©NTB)