Reginussen: – Det var ikke noe fyrverkeri

Lørdag ble det 0-2-tap borte mot Makedonia. Tirsdag røk det norske landslaget på nok et tap, denne gangen 0-1 mot Slovakia. Tross tap mener landslagsspiller Tore Reginiussen at det tirsdagens kamp var et steg i riktig retning sammenlignet med Makedonia-kampen.

– Det er ikke noe fyrverkeri av en offensiv kamp. Vi har ikke så mye ball som vi ønsker, men vi må innse at det er et bra lag vi møter. De er ranket mye høyere enn oss, og vi spiller borte - så det er klart vi ikke kan forvente at vi skal kjøre over dem. Men jeg synes at vi gjør en solid bortekamp, men det er kjedelig at det ryker på overtid, sier Reginussen til NTB.

Stanislav Lobotka ble matchvinner i det som omtrent var kampens siste spark på ballen.

– Nå har jeg opplevd det to ganger de siste ukene. At vi slipper inn mål som det, som er det siste som skjer før dommeren blåser av kampen. Det er lite hyggelig. Men det er steg i riktig retning sammenlignet med Makedonia-kampen, sier Reginussen om Slovakia-kampen.

Han sier landslaget ikke er fornøyd med to tap på turen til Øst-Europa.

– Det var ikke det vi hadde sett for oss.

