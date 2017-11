Knusende seier til Carlsen

Allerede før den nest siste dagen var over, hadde Carlsen skaffet seg et så stort forsprang at det var umulig for kineseren å ta ham igjen. Det så likevel ikke ut til å legge noen demper på innsatsen den siste dagen. Tirsdag ble konkurransen avsluttet med tolv partier lynsjakk. Carlsen vant seks av dem, mens fem endte i remis. I likhet med dagen før, vant Ding ett parti. I løpet av fire dager gikk han seirende ut av to partier, mens den norske verdensmesteren vant hele 15. 13 av de 30 partiene endte i remis.

Poengfordelingen i arrangementet Champion Showdown innebærer at Magnus Carlsen vant duellen mot Ding med 67 mot 25 poeng, den mest overlegne seieren blant de fire spillerparene som konkurrerte i St. Louis. Etter til sammen 10 partier hurtigsjakk og 20 partier lynsjakk, sitter Carlsen igjen med 60.000 dollar i premiepenger, mens Ding får 40.000 dollar.

I de tre andre duellene ble det amerikansk hjemmeseier. Fabiano Caruana slo russiske Alex Grisjtsjuk 49-43. Wesley So vant over Leinier Dominguez fra Cuba med sifrene 47,5-44,5. Den mest overbevisende amerikanske seieren var det Hikaru Nakamura som sto for da han sikret seg 61,5 poeng mot bulgareren Veselin Topalovs 30,5 poeng.

