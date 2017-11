Italias trener nekter å trekke seg etter VM-fiasko

Sverige ble for sterke for Italia, som ikke har gått glipp av et VM siden 1958. Svenskene tok seg videre med 1-0 sammenlagt etter to omspillskamper.

Men den italienske treneren nekter å trekke seg fra jobben som landslagssjef, og mener han har oppnådd resultater som er blant de beste landet har sett på 40 år.

– Jeg har kun tapt to kamper på to år, sa Ventura i et TV-intervju.

Men 69-åringens oppsummering stemmer ikke helt. Med Ventura som sjef har Italia tapt tre ganger. Mot Frankrike i fjor, mot Spania i VM-kvalifiseringen og mot Sverige i omspillskampen.

Venturas kontrakt strekker seg til juni 2020, og det er ventet at Italias fotballforbund i nær framtid vil komme med en avgjørelse om 69-åringens framtid.

Italienske medier har allerede startet å spekulere hvem som tar over etter Ventura. Tidligere Chelsea- og Real Madrid-trener Carlo Ancelotti er nevnt som en klar kandidat. Ancelotti er for tiden uten jobb etter at han fikk sparken i Bayern München.

(©NTB)