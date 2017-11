Federer sikkert til semifinale etter Nadal-exit

Federer, som har 19 Grand Slam-titler, booket semifinalebillett med 7-6 (6), 5-7, 6-1-seier mot Alexander Zverev. Semifinalen spilles lørdag.

– Det var deilig å vise at jeg kan kjempe meg til seirer også. Det var en tøff kamp fra start til slutt. Poeng til poeng, det er tøft mentalt, sa Federer.

Federer og Zverev ble de to best rangerte spillerne som er igjen i sesongavslutningen etter at Nadal trakk seg mandag.

Etter Federers seier tirsdag vil Zverev møte Jack Sock torsdag, for å bestemme hvem som vil slutte seg til Federer i semifinalene.

Sock sikret USA første seier i turneringen på 10 år da han slo ut kroaten Marin Cilic med 5-7, 6-2, 7-6 (4)-seier tidligere tirsdag.

(©NTB)