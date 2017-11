Dimitrov til semifinale i London

Bulgareren fulgte dermed i fotsporene til Roger Federer, som sikret sin semifinalebillett allerede onsdag. Begge har vunnet to strake kamper og er sikret avansement fra gruppespillet.

Mange tippet tidligere Dimitrov som en arvtaker til Federers tennistrone, men han har ikke greid å leve opp til de tunge forventningene. Nå begynner 26-åringen å leve opp til sitt potensial, og han levnet ikke Goffin en sjanse onsdag.

– Noen få dager i året blir alt du rører til gull, og slik var første sett i dag. Det er hyggelig når det skjer ved en så stor anledning. Jeg kom ikke hit bare for å delta. Jeg vil spille i helgen, sa Dimitrov.

Klasseforskjell

Han tapte bare to poeng i egen serve i første sett og brøt Goffins serve gang på gang. Første sett var over på bare 27 minutter.

Bulgareren vant kampens ni første game før Goffin omsider sprakk nullen ved å holde serven til 1-3 i 2. sett. Det utsatte bare det uunngåelige.

– Det var ikke hyggelig å bli brutt med en gang. Det gikk ut over selvtilliten min, men han var for god for meg i dag, sa Goffin.

Belgieren er rangert som nummer åtte i verden, to plasser bak Dimitrov, og nedkjempet Rafael Nadal i sin første kamp i turneringen. Den spanske verdenseneren slet med kneet i den kampen og trakk seg deretter fra videre spill.

Mulighet

I onsdagens kveldskamp spiller Dominic Thiem mot Pablo Carreño-Busta, som steppet inn som reserve for Nadal.

Goffin kan fortsatt ta seg til semifinale. Da må han slå Thiem i siste kamp fredag.

Mens Dimitrov deltar i ATP-verdenstourfinalen for første gang, jager verdenstoer Federer sin sjuende tittel i turneringen. Han er allerede klar for semifinale, mens Alexander Zverev og Jack Sock kjemper om den andre plassen i den gruppen.

(©NTB)