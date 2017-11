Aviser: Eriksen kronet seg selv til konge av Danmark

Seieren sendte Danmark til VM, og Eriksens prestasjon har skapt problemer for avisredaksjonene, da det ikke har vært mulig å bedømme Erikens innenfor en normal karakterskala.

Både Politiken og BT har funnet fram 13-tallet fra de gamle arkivene, selv om karakterskalaen i de danske avisene har gått til maks 12 siden 2007.

– 12-skalaen er for lite for Christian Eriksen, som kronet seg selv til konge av Danmark denne kvelden, er forklaringen til BT.

– Hvilken prestasjon!

Politiken roser matchvinneren for «tre formidable mål» og for å trå til over hele banen.

– Hvilken prestasjon! Skulle noen fortsatt være i den minste tvil om Tottenham-stjernens nivå må den være eliminert. Christian Eriksens innsats var ganske enkelt i verdensklasse, står det.

Ekstra Bladet gir Eriksen karakteren 7, på en skala hvor 6 normalt er det høyeste.

– Eriksen - du er sinnssyk! Et dødbringende våpen som nesten krever tillatelse.

– 11 mål på 12 VM-kvalifiseringskamper er ute av denne verdenen – og selvfølgelig skal hele verden ha lov til å nyte Christian Eriksen i Russland til sommeren. Det «manglende sgu' bare», skriver avisen i en kommentar.

Sammenlignes med Laudrup

Jyllands-Posten konstaterer at den 25 år gamle Tottenham-stjernen nå er på samme nivå som Michael Laudrup var i sin tid.

– Nyt ham, Danmark. For det er ikke logisk at han er vår landsmann i en fotballverden med så mange knekter som vil være som ham. Ja, 1992 var et utmerket år for dansk fotball. Da ble vi europamestere, og det ble født en gutt i Middelfart ved navn Christian. Han foreldre må strutte av stolthet i disse dager.

Christian Eriksen har i alt scoret 21 ganger i løpet av sine 75 landskamper. 15 av målene er kommet på de siste 15 kampene.

