Tårevåt Buffon bekreftet Italia-stopp

Det var et ventet utfall etter at Italia for første gang siden 1958 går glipp av et verdensmesterskap i fotball. Sverige vant første kamp 1-0, og med et innbitt forsvarsarbeid klarte de blågule å spille seg til 0-0 i Milano tirsdag kveld.

Dermed var den italienske ydmykelsen et faktum. Buffon hadde tidligere gjort det klart at han kom til å gi seg på landslaget etter VM.

– Dette er skuffende. Ikke for meg, men for den italienske fotballen. Vi mislyktes med å klare noe som ville vært veldig viktig for landet. Det er det eneste som gir meg en følelse av anger, sa en følelsesladd Buffon etter tirsdagens oppgjør på San Siro.

– Det er synd at dette ble min siste landskamp, der vi endte opp med ikke å nå VM. Men det er åpenbart en framtid for italiensk fotball. Vi har stolthet, evne og besluttsomhet nok til å finne en måte vi kan reise oss på.

VM-gull

Juventus-stjernen stoppet på 175 A-landskamper for Italia. Debuten fikk han allerede som 19-åring da han fikk et innhopp mot Russland i en VM-kvalifiseringskamp i oktober 1997. Det største høydepunktet kom da han hjalp «Gli Azzurri» til VM-gullet i 2006.

Buffon nekter å bebreide landslagssjef Gian Piero Ventura for tirsdagens fiasko.

– I fotball vinner og taper du som en gruppe. Du deler på rosen og skylden. Treneren er en del av denne gruppen.

Ventura får etter alle solemerker ikke fortsette som Italia-trener.

Begravelsesstemning

Basert på Daniele De Rossis egne uttalelser etter Sverige-kampen har også han gjort sin siste landslagsopptreden.

– Nå må neste generasjon ta opp kampen. Det var en absurd situasjon å oppleve i fotballen. Det var rene begravelsesstemningen i garderoben, men det var ingen som var dø. Jeg har spilt over hele verden i denne drakten, så det er en rar følelse å ta den av meg for siste gang, sa Roma-veteranen.

De Rossi satt på benken gjennom hele tirsdagens kamp.

