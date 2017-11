Skjelvik etter Slovakia-tap: – Det var surt

Det norske landslaget skapte lite, men så ut til å holde nullen i torsdagens bortekamp mot Slovakia. Men på overtid sørget Stanislav Lobotka for at Norge gikk på sitt andre tap av to mulige på sin tur i Øst-Europa.

– Vi jobber hardt i 90 minutter og spiller en god bortekamp, så det er surt at vi slipper inn på slutten, sier Jørgen Skjelvik som ble vendt bort da Lobotka scoret sekunder før slutt.

– Jeg solgte meg, sier Skjelvik til NTB etter kamp.

– Jeg tar et steg fram, han får touchen forbi meg, og da har han plutselig to meter og får avslutte ganske fritt. Hvis jeg hadde falt bakover hadde det blitt vanskeligere for han å avslutte, forklarer han om baklengsmålet.

Til tross for tap mener forsvarsspilleren at Norge hadde god kontroll på Slovakia, og at landslaget slo tilbake etter Makedonia-kampen (0-2).

– Ja, vi har en helt annen innstilling og trøkk i spillet vårt. Vi er litt mere voksne i spillestilen, og har litt mere trøkk i duellene. Så det er et steg i riktig retning.

Med tapet endte Norge landslagsåret i minus. Tre seirer, to uavgjort og fire tap er fasit i Lagerbäcks første trenerår for de norske fotballherrene. Norge avsluttet med to bortekamper mot Makedonia og Slovakia, men var aldri nær å vinne noen av kampene i Øst-Europa.

– Det er ikke bra nok, men vi skal jobbe for å komme sterkere tilbake neste år. Dette året har gått veldig opp og ned. Noen veldig gode kamper, og noen veldig svake kamper. Vi må bli mer stabile og få et høyere bunnivå, sier Skjelvik som legger til at landslagsgutta har troen på Lagerbäcks konsept.

