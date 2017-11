Halvorsen forlenget med Sarpsborg

30-åringen kom tilbake til østfoldklubben foran årets sesong. Han har vært en viktig spiller og bidratt til at Sarpsborg jakter seriemedalje og er klar for cupfinalen.

– Det var deilig å få dette ut av verden. Forhandlingene gikk knirkefritt. Jeg er selvfølgelig strålende fornøyd med å være en del av det som skjer i Sarpsborg 08 om dagen, sier Halvorsen til klubbens nettsted.

Den opprinnelige kontrakten varte ut 2018-sesongen. Halvorsen forlot Sarpsborg til fordel for Sogndal i 2009. Deretter gikk veien videre til Fredrikstad og Odd. I fjor var han også på utlån i Bodø/Glimt.

– Jeg er jo blitt veldig glad i Sarpsborg 08 etter mine tidligere sesonger her, men jeg hadde aldri forestilt meg at vi skulle spille oss i en så god posisjon som vi er nå. Det er jo helt utrolig, sier kantspilleren.

Sarpsborg-ledelsen er fornøyd med å ha sikret seg Halvorsen på en langtidskontrakt.

– Ole Jørgen står for veldig mye av det vi er ute etter. Han har vært strålende etter at han kom tilbake. For oss er dette en langt viktigere signering enn å hente en ny spiller utenfra. Dette gir oss kontinuitet og forutsigbarhet, sier sportssjef Thomas Berntsen.

