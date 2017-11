BT: Sykkel-VM i fare for å miste halve underskuddsgarantien

Verdensmesterskapet i september var en stor publikumssuksess, men økonomisk styrer det mot et betydelig millionunderskudd. Derfor har underskuddsgarantien fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune på i alt 10,4 millioner kroner vært viktig for arrangøren og Norges Cykleforbund.

Men nå risikerer sykkel-VM at fylkeskommunen kutter ut hele sin halvdel. Bakgrunnen er at det konkurstruede arrangørselskapet Bergen 2017 ikke har tilbakestilt endringene som ble gjort i veinettet. Blant annet ble fartshumper og fortauskanter fjernet i forkant av mesterskapet.

– Vi krever at veiene blir tilbakestilt, og per nå er det ikke gjennomført. Dette vil få konsekvenser for utbetaling av underskuddsgarantien, sier ­fylkesrådmann Rune Haugsdal i Hordaland til BT.

VM-arrangøren skulle etter planen fikse fylkesveiene tilbake slik de var, men Bergen 2017 er i dag ikke i stand til å påta seg flere kostnader.

– Hordaland fylkeskommune har plikt til å tilbakestille veiene til slik de var før mesterskapet. Dersom ikke sykkel-VM ordner veiene, vil vi gjøre det, og avregne kostnaden mot underskudds­garantien, sier Haugsdal.

Arrangementssjef for sykkel-VM, Helge Stormoen, er helt uenig med Haugsdal.

– Om fylkeskommunen gjør det, så prioriterer de seg selv foran andre kreditorer, og da blir det små private leverandører som må lide. Det skulle ha tatt seg ut, sier Stormoen til Bergens Tidende og fortsetter:

– Fylkeskommunen har gitt en garanti til Bergen 2017 uten klausuler. De har ønsket å innføre klausuler i ettertid, men det aksepterte ikke vi.

Bergen kommune har på sin side bare krevd et revisorgodkjent regnskap for å utbetale sin del av underskuddsgarantien på 5,2 millioner kroner.

