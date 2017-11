Southgate vurderer straffesparkkonkurranse i testkamp før VM

Ofte blir straffesparkkonkurranser nevnt når det blir snakk om England og store mesterskap. Siden 1990 har engelskmennene tapt seks av sju straffesparkkonkurranser i VM og EM, og Southgate ble selv «syndebukk» da han bommet fra ellevemeteren i semifinalen i EM på hjemmebane i 1996.

Den tidligere midtstopperen vil for alt i verden unngå nok et nederlag på straffer i neste års VM. Derfor ser han på ulike muligheter for å trene på straffespark, deriblant å arrangere en straffesparkkonkurranse i etterkant av en av vårens VM-oppkjøringskamper.

– Vi vurderer hvordan vi best kan forberede oss til straffesparkkonkurranser, sier Southgate og utdyper:

– Om det er noe vi kan gjøre på trening, utenfor treningsanlegget eller i en slags kampsituasjon, der har vi ikke konkludert ennå. Men det er klart at det (i forbindelse med kamp) er en mulighet.

England spiller tirsdag mot Brasil. I mars er det planlagt landskamper mot Italia og Nederland, og ytterligere to kamper skal settes opp før VM i Russland.

