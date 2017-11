Modric håper Dalic får lede Kroatia i VM

Plassen i neste års sluttspill var i boks etter at Kroatia spilte 0-0 borte mot Hellas søndag. Sammenlagt vant Modric og co. 4-1 sammenlagt over to kamper.

Dalic erstattet Ante Cacic som Kroatia-trener før siste kamp i kvalifiseringen. På det tidspunktet risikerte laget å ende på tredjeplass og dermed miste alle muligheter til å ta seg til VM. Til slutt berget de toeromspill.

Modric mener Dalic fortjener å lede Kroatia i VM-sluttspillet i Russland.

– Det vil være galskap om Dalic ikke fortsetter. Han har gjort en fenomenal jobb, sa Real Madrid-stjernen etter søndagens kamp i Hellas.

Siden debuten i 1998 har Kroatia deltatt i hvert eneste VM-sluttspill utenom 2010-mesterskapet. Modric innrømmer at veien til 2018-VM har vært tøff. I kvalifiseringen endte kroatene bak gruppevinner Island.

– Kvalifiseringen var hard, men nå er vi der vi hører hjemme.

