Mané sendt hjem fra landslagsoppdrag med skade

Den eksplosive kantspilleren har slitt med en hamstringskade i høst, men var endelig tilbake da Liverpool slo West Ham 4-1 før landslagspausen.

I Liverpool-leiren ønsket man å følge Manés helsetilstand nøye, og en egen fysioterapeut fra Merseyside-klubben ble sendt med 25-åringen til Senegal.

Mané var sentral da Senegal sikret VM-billett med 2-0 mot Sør-Afrika, men søndag kveld kom meldingen Liverpool-fansen fryktet. Senegals fotballforbund og Liverpool bekrefter at Mané returnerer til England for å bli helt skadefri etter å ha fått kjenning med en tidligere skade.

– Naturligvis er det en bekymring at hamstringskaden igjen er et tema, og det vil bli viktig for oss å overvåke omfanget de kommende dagene. På nåværende tidspunkt har vi ikke møtt Sadio for å undersøke ham, men det som er sikkert, er at vi må være på vakt resten av uken og sørge for at vi ser til ham, sier manager Jürgen Klopp til klubbens offisielle nettsted.

Han har ingenting å utsette på dialogen mellom klubben og det senegalesiske landslaget.

– Det har vært god kommunikasjon mellom oss og det senegalesiske apparatet for å sørge for at spilleren er nok beskyttet. Vi respekterer hans viktighet for Senegal, og derfor må det alltid være de som tar avgjørelsene når han er tilknyttet dem. Det bør heller ikke være glemt, selv i Liverpool, hvor viktig det er for Sadio å representere landet sitt. Han er så stolt over sitt land og vet hvilken rollemodell han er for dem.

Liverpools neste seriekamp er mot Manés tidligere klubb Southampton 18. november.

