Familien avgjørende når friskmeldt Berget velger klubb

Hadelendingen er spilleklar igjen når Norge møter Slovakia tirsdag. 27-åringen var ikke i aksjon i det svake 0-2-tapet mot Makedonia lørdag.

– Jeg var litt småsliten etter forrige seriekamp med Malmö, og vi valgte derfor en litt rolig inngang på denne samlingen og siktet oss inn mot kamp nummer to. Jeg har slitt med et litt hovent kne etter trening, og vi valgte å ise det ned, men det er ikke noe dramatisk. Jeg er klar for kamp og har trent for fullt de siste dagene, er beskjeden fra den ferske seriemesteren i Sverige.

Berget er blitt koblet til klubber både i Danmark og USA den siste tiden.

– Jeg er bosmanspiller, og kontrakten er gått ut. Det blir en del prat med andre klubber. Alle kan slenge seg inn der og si at de er interessert. Det er hyggelig det, men det blir mange rykter. Det er ingenting som er klart, men jeg er åpen for noe nytt, sier Berget om hvorfor han forlater Sør-Sverige etter flere gode sesonger.

Kule byer i USA frister

– Når må du ta en beslutning om hvor du spiller neste år?

– Det spørs når det rette tilbudet kommer. Jeg håper det kommer noe som føles riktig og at jeg kan si «ja» med en eneste gang, men akkurat nå er vi ikke helt der. Så vi må ha litt is i magen, sier mannen med det imponerende skjegget.

– Hva tenker du om å bo og spille i USA?

– Det er mange av lagene i USA som holder til i store, fine og kule byer. De har mye å tilby utenfor fotballen også. Det er viktig. Jeg har fått en sønn, og man må tenke enda mer på familien, ikke bare seg selv lenger. Da er det viktig at man trives utenfor fotballen. Det blir en totalpakke jeg må se på, sier Berget.

– Er du nå i en fase av karrieren der du bør tenke på penger og sikre deg til den dagen karrieren er over, og ikke så mye på spilletid?

– Det aller beste er om begge deler var mulig. Som de fleste andre har man den lille Premier League-drømmen i magen, og skulle noe sånt dukke opp, er valget lett. Men det må jo dukke opp. Jeg må til slutt se hva jeg kan velge i, sier Berget.

Stenger ikke landslagsdøren

Ola Kamara har hatt suksess i USA de siste årene, men har vært ignorert av landslagsledelsen fram til samlingen i Øst-Europa den siste uken.

– Er du redd for landslagsplassen dersom det blir MLS?

– Det blir opp til landslagssjef Lagerbäck og hva han bestemmer. Det at Ola er inne nå viser landslagsdøren er åpen om man gjør det bra i MLS. Det er sikkert enklere om man spiller i Premier League enn USA, men det får Lars bestemme. Jeg kan bare gjøre mitt i klubbhverdagen, sier Berget.

Og mens norsk landslagsfotball er helt avhengt, har både Sverige og Danmark tatt seg til VM-omspill.

– Man får noen stikkere. Jeg skulle gjerne sett at vi i Norge var der oppe med våre naboland. Lagkameratene mine vet hva som skjer og kommer stadig med noen frekke meldinger om Norge, men ingen av gutta i MFF spiller for Sverige, så jeg kan stikke litt tilbake, humrer Berget.

