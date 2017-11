David Poisson døde etter krasj på trening

Det blir bekreftet av det franske skiforbundet i en pressemelding mandag. De ga ingen nærmere opplysninger om ulykken.

Poisson tok bronse i utfor i Schladming-VM i 2013 et renn hvor gullet gikk til Aksel Lund Svindal.

Han er det fjerde franske alpinist som har omkommet etter krigen.

Poisson hadde en sønn på ett og et halvt år. Hans far døde kort etter at Poisson ble født i Annecy i 1982.

