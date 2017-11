Celtics tok sin 12. strake NBA-seier uten storstjernen

Celtics har dominert stort i sesonginnledningen, men den 12. seieren på rad var ikke av den enkle sorten. De canadiske gjestene holdt følge med Boston-laget stort sett hele veien.

Halvannet minutt før slutt sørget Jayson Tatum for at Celtics rykket opp i 95-90, men spenningen var på langt nær over. Med 19 sekunder igjen bommet Raptors-profilen DeMar DeRozan med et hoppskudd.

Tatum fanget returen, men ga samtidig Fred VanVleet en albue i ansiktet i kampen om ballen. Det ble idømt offensiv feil. Dermed fikk DeRozan sjansen til å avgjøre kampen for Toronto Raptors, men misset på nok et hoppskudd to sekunder før slutt.

Celtics måtte klare seg uten storstjernen Kyle Irving. I fredagens kamp mot Charlotte Hornets pådro han seg en liten bruddskade i ansiktet etter et ublidt møte med en lagkamerats albue.

Fra før er Gordon Hayward ute for sesongen (brakk beinet i sesongåpningen) og Al Horford på skadelista med hjernerystelse. Med Irving er alle Celtics' «tre store» ute av spill for tiden.

Likevel fortsetter klubben å vinne kamper, og så langt i høst er det kun blitt to tap. Toronto Raptors har vunnet sju og tapt fem.

Øvrige resultater i NBA søndag: Detroit Pistons – Miami Heat 112-103, Indiana Pacers – Houston Rockets 95-118, Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 112-99.

(©NTB)