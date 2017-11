Notodden frustrerte Ingebretsens FFK

– Det ble en litt rotete kamp fra vår side. Vi fikk aldri satt nok tempo på ballen. Vi var bedre i 2. omgang enn i 1., men fikk for lite folk i boks og for få gode innlegg, sa FFK-trener Ingebretsen til Eurosport etter kampslutt.

– Oppgjøret lever i beste velgående. Vi gleder oss til returen, sa han.

Vinneren av de to kvalifiseringskampene spiller i 1. divisjon neste år. Returkampen i Notodden spilles lørdag 18. november. Notodden håper på opprykk fra tilværelsen i 2. divisjon, mens FFK kjemper for å bli værende på nivå to.

0-0 er et resultat Notodden vil være mest fornøyd med, men Bjørn Petter Ingebretsens FFK-mannskap har fortsatt gode muligheter. Laget kan ta trygghet i at Notodden ikke fikk et bortemål søndag.

Skade

Hjemmelaget hadde ballen mest før pause i Fredrikstad, men uten å skape de helt store sjansene. Rocky Lekaj, Shola Akinyemi og Joona Veteli kom til halvsjanser, men uten å lykkes.

Nevnte Veteli måtte gå av banen med skade noen minutter før hvilen. FFK må håpe at finnen blir klar til returmøtet.

Hjemmelaget fikk sin første store mulighet i kampen etter 55 minutters spill. Ludvig Begby la inn fra venstre, men Sanel Kapidzics heading ble fint reddet av Notodden-keeper Jonathan Johansson.

Notoddens Eric Kitolano løsnet skudd fra distanse etter 65 minutters spill, men FFKs keeperveteran Jon Masalin var våken. Finnen vartet opp med en viktig redning.

Slapp med skrekken

Fredrikstad-fansen fikk hjertet i halsen da Erik Midtgarden fikk en gigantmulighet fra kloss hold for Notodden i det 67. minutt, men vertene slapp unna baklengs med et nødskrik. Midtgarden klarte ikke stokke beina.

FFK-spillerne prøvde å mobilisere til en sluttspurt på tampen. Ingebretsen kastet innpå Patrik Karoliussen og Johnny Buduson i jakten på scoring, men Notodden-spillerne holdt unna i hektiske sluttminutter.

Innbytter Karoliussen slo en fin gjennombruddsball til Ludvig Begby på overtid, men sistnevntes heading ble fint reddet av Johansson i Notodden-buret. Dermed ebbet det til slutt ut i en målløs affære i Fredrikstad. Spenningen lever i beste velgående før returen.

