Lagerbäck vil ikke love Ødegaard fast plass i A-troppen

Ødegaard fikk sin aller første landskamp under Lars Lagerbäck i lørdagens 0-2-tap mot Makedonia. Den Real Madrid-eide spilleren var den eneste som virkelig var nær scoring i en tam norsk forestilling.

– Alle spillerne er ganske jevne. Det er vanskelig å glitre når lagets prestasjon ikke er så bra. Det er noen som stikker seg ut. (Martin) Linnes gjør en bra første omgang, og (Mats Møller) Dæhli var god etter at han kom inn, svarer Lagerbäck når NTB spør om hvilket inntrykk han fikk av Ødegaard.

Heerenveen-spilleren reiste hjem til Norge søndag. Han skal spille mot Irland U21 i Drammen tirsdag og er ikke aktuell til kampen mot Slovakia tirsdag. Lagerbäck vil ikke love Ødegaard en plass i neste landskamptropp i mars.

– Nå er det lenge til neste tropp skal tas ut, så det avhenger av hva som hender i vinter. Han er på lista, så han er definitivt aktuell. Akkurat nå vet vi hva han står for. Så da står det på hvilke vi har tilgjengelig. Det kan hende mye med skader og spilletid, så det er vanskelig å uttale seg om nå, mener svensken etter å ha brukt stortalentet for første gang.

TV 2s ekspert Jester Mathisen er derimot ikke i tvil:

– Martin bør være med videre. Ikke på bakgrunn av det han viser her, men på bakgrunn av det han har i seg. Han skal bidra mot enkelte typer motstand og i enkelte kamper. Han hadde en stor sjanse og fikk der vist hva han kan. Han dro seg vakkert forbi sin oppasser på førstetouch og sendte av gårde en avslutning som gikk i stolpen.

– Utenom det ble det noen involveringer, men han satte aldri sitt preg på matchen. Vi vet hva han kan. Det handler bare om å få satt ham opp i de situasjonene. Det vil han få mer av når han spiller på et norsk lag som fungerer, sier den tidligere Start-stopperen.

Pratet med kritisert Selnæs

I tillegg til Ødegaard har mye handlet om Ole Selnæs de siste dagene. Saint-Étienne-spilleren fikk bakoversveis etter å ha lest om «totalslakt» i VG. Saken skal ha blitt et tema blant landslagsspillerne. Flere mener kritikken gikk for langt.

– Har du pratet med Selnæs etter kritikken de siste dagene?

– Ja, lite grann har jeg gjort det, sier Lagerbäck.

– Hva har du sagt?

– Mer at jeg vil pushe ham og bruke det på den måten, sier en Lagerbäck som håper kritikken skal gi den revansjlystne trønderen et løft.

Selnæs hadde for øvrig en svak kamp i Skopje.

– Alt ligger til rette for en opptur

Landslagsspillerne ankom Bratislava søndag ettermiddag etter en behagelig flytur fra Skopje. På plass i den ene halvdelen av det gamle Tsjekkoslovakia sammenlignet landslagssjefen lørdagens 0-2-tap mot Makedonia med nedturene på bortebane mot Nord-Irland (0-2) og Tyskland (0-6).

– Alt ligger til rette for en opptur. Er vi like passive og mindre bra som mot Makedonia, vil jeg bli overrasket. Man er alltid mest skuffet over å tape, men en i tillegg blir vi veldig passive rent taktisk. Det var et «flashback» til Nord-Irland borte og Tyskland borte, sier landslagssjefen.

Haitam Aleesami, Sander Berge, Stefan Johansen, Joshua King, Omar Elabdellaoui og Fredrik Midtsjø meldte alle forfall til Lagerbäcks dobbeltkamper i Øst-Europa.

– Alle endringene kan spille inn, men det er hele laget som gjør en bra eller dårlig innsats, så jeg synes ikke vi skal snakke om at det er en del nye. Det jeg synes var bra var at de fikk erfaring. Det var som planlagt. De har gjort en bra uke, og det mener jeg uavhengig av denne kampen og resultatet. Det har vært nyttig for meg, og jeg håper det har vært det for spillerne også, sier landslagssjefen.

