Kristoffersen på annenplass i Levi, Neureuther raskest

– Stabiliteten selv i slalåm, Felix Neureuther, tar seieren i Levi, konstaterte Thomas Lerdahl og Lars Elton Myhre i NRKs kommentatorboks.

Neureuther var 37 hundredeler foran Kristoffersen, mens Hargin var 45 hundredeler bak.

– En god start. Jeg er veldig fornøyd med annenplass. Jeg har vært litt småsyk de siste par dagene, noe som ikke var optimalt med tanke på rennet, men jeg hadde uansett ikke slått Felix i dag, sa Kristoffersen til NRK.

Briten Dave Ryding ledet etter første omgang og kunne tatt Storbritannias første verdenscupseier i alpint, men Ryding kjørte ut i finaleomgangen.

Fikk svar

Det norske OL-håpet Kristoffersen er tilfreds med de svarene han fikk underveis i Levi.

– Noe var bra, noe var litt for dårlig. Hengkjøringen kan bli bedre. Jeg gamblet litt på skovalget også, men det betydde ikke så mye. Det var uansett godt å starte med en slik opplevelse. I tillegg viser vi som lag at vi holder et høyt nivå, sa han.

Sebastian Foss Solevåg ble nest beste norske på sjuendeplass, mens Leif Kristian Haugen ble nummer 15.

– Sjuendeplass er bedre enn alle plasseringene jeg hadde i slalåm forrige sesong, så det gir trygghet for fortsettelsen. Jeg følte meg stabil og god, sa Solevåg.

På tredje

Norge hadde tre utøvere blant de ti beste etter førsteomgangen. Kristoffersen lå på tredje, Solevåg på åttende og Haugen på tiende. Haugen misset i finalen, men de to andre innfridde.

Verdenscupvinner Marcel Hirscher, som har bare en kort treningsperiode etter ankelbruddet i august, kjørte i sitt overraskende tidlige comeback inn til fjerde beste tid i første omgang. I finalen fikk han det tyngre. Til slutt endte det med 17.-plass, men østerrikeren blir å regne med utover i sesongen.

Jonathan Nordbotten kjørte ut i finaleomgangen i søndagens renn, mens Bjørn Brudevoll kjørte ut i første omgang.

– En klassisk hekt, lite mer å si enn det. Surt, sa Nordbotten.

