Hareide med kritikk av banen etter 0-0 mot Irland

Kampen endte 0-0 i København. Dermed balanserer begge lag på en knivsegg før returoppgjøret i Dublin tirsdag. Vinneren går til neste års VM-sluttspill i Russland.

Åge Hareide, danskenes landslagssjef, uttrykte misnøye med banen etter lørdagens målløse affære. Oppgjøret bar preg av tøffe dueller og lite finspill.

– Prøv å gå ned på banen og se om det er et underlag man kan kontrollere ballen på. Vi så på fredagens trening at denne gressmatten ikke egner seg for pasningsspill. Hadde underlaget vært bedre, så ville vi gått på banen med en annen kampplan. Det må være en fordel for oss at banen vil være bedre i returoppgjøret, sa Hareide etter kampslutt.

Han ville likevel ikke kritisere noen for underlaget i Parken.

– Man kan ikke gi noen skylden. I november er det ikke mye som gror. Det er vanskelig å ha en god bane i Norden på denne tiden av året, med mindre man har en hybridbane. Det har ikke vi, sa den norske trenerveteranen.

– Vi skapte nok sjanser til å vinne. Vi fikk minst tre store sjanser, men vi skal være i stand til å få ballen inn mellom stolpene, la han til.

Hareide er sterk i troen på VM-billett før returen. Scorer Danmark ett i Dublin, så må irene ha minst to. Bortemålsregelen kan bli avgjørende.

– 0-0 er ikke et dårlig resultat. Vi kommer til å gå for scoring. Det er en psykologisk fordel for oss at irene ikke fikk et bortemål. Jeg tror i tillegg at Irland kommer til å angripe mer på hjemmebane. Det bør være en fordel for oss, mener Hareide.

