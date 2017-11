Benzema: – Deschamps som landslagssjef er lik VM uten meg

Benzema, som har scoret 27 landslagsmål for Frankrike, spilte sist for landslaget i oktober 2015.

– Selvfølgelig tror jeg på det (at han kan spille for Frankrike igjen). Jeg har fortsatt troen, sa Benzema til Canal +.

– Men det har gått to og et halvt år. Jeg er ikke dum. Så lenge Didier Deschamps er landslagssjef vil ikke jeg ha en sjanse til å returnere på landslaget, fortsatte han.

I Benzemas fravær har Deschamps tatt Frankrike til EM-finalen i 2016 og VM-sluttspillet i Russland i 2018.

29-åringens landslagskarriere måtte en vegg da han ble innblandet i den mye omtalte «sexvideo»-skandalen, hvor han ble anklaget for å ha vært involvert i et forsøk på presse landsmann Mathieu Valbuena for penger.

– Selvfølgelig vil jeg spille VM. Jeg vil vinne noe med mitt landslag, sa Benzema, før han la til at han ikke har noe kontakt i det hele tatt med Deschamps.

– Det er låst. Vi snakket på telefon før EM, men jeg fikk ingen forklaring. Etter det har han snudd ryggen til meg.

