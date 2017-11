Aalesund-Gyasi scoret sitt første landslagsmål

Edwin Gyasi er født i Nederland, men har sverget troskap til Ghanas landslag. Søndag scoret 26-åringen sitt første landslagsmål i 1-1-kampen mot Egypt.

Aalesund-spilleren debuterte for Ghana mot Kongo-Brazzaville i starten av september, men var ute av troppen til kampen mot Uganda én måned senere. Søndag var han tilbake i startoppstillingen mot Egypt.

Etter en målløs første omgang sendte Shikibala Egypt i ledelsen etter 61 minutter. Gyasi svarte imidlertid for Ghana kun tre minutter senere.

Poengdelingen betyr at Ghana endte som nummer tre i gruppe E i den afrikanske VM-kvalifiseringen. Egypt har for lengt sikret VM-billett, mens Uganda ble nummer to i gruppa.

Uganda spilte 1-1 mot gruppejumbo Kongo-Brazzaville søndag.

