Zuccarello skal ikke bort fra Rangers

– Agenten min var her faktisk for litt siden, og vi hadde middag. Da sa han at det ikke er snakk om det i det hele tatt, sier Zuccarello til NTB.

Agenten har fått forsikringer fra ledelsen i Rangers om at de ikke har noen planer om å gi slipp på 30-åringen.

Rangers hadde en helt forferdelig start på sesongen med kun to seirer på de første 10 kampene. Det gikk rykter både om at hovedtrener Alain Vigneault var på vei ut og at stjernespillere som Zuccarello var på vei bort. Da fikk han noen bekymrede telefoner fra Norge.

– Alle hjemme ringte og spurte om jeg skulle bli “tradet", og da sa jeg bare at jeg ikke hadde hørt noe. Så var agenten min her tilfeldigvis etter kampen, og da spurte jeg ham, sier Zuccarello.

Seiersrekke

De siste to ukene har det snudd fullstendig for New York-laget. Med fem strake seirer kan Rangers se fremover på tabellen, og laget er igjen med i kampen om sluttspillplass. Selv mener Zuccarello at laget fortsatt kan forbedre seg.

– Jeg synes at vi har til gode å spille en hel kamp med fire rekker som fungerer bra. Derfor er det jo positivt at vi fortsetter å vinne, sier Rangers-spilleren.

Zuccarello sier bortekampene i Florida mot Tampa Bay Lightning og Florida Panthers kan ha gitt spillerne litt pusterom og bedret lagmoralen.

– Jeg tror nok den turen til Florida var viktig. Vi fikk dratt ut og spist middag sammen og vært litt borte fra New York, sier Zuccarello.

Defensiv terping

I begynnelsen av sesongen slapp Rangers ofte inn mål i kampens første minutter og klarte aldri å komme tilbake. Det har endret seg etter at stjernekeeper Henrik Lundqvist fant tilbake formen.

– “Henke” har stått bedre. Han var ikke på sitt beste. Vi har hatt noen nye spillere som har kommet litt mer inn i det, sier Zuccarello.

Han sier at Rangers er avhengig av et godt forsvar for å kunne konkurrere med lag som dobbelt regjerende mester Pittsburgh Penguins.

– Vi har ikke samme tyngde som de har framover, så da må vi spille bra forsvar, sier Zuccarello.

Rangers spiller sin neste kamp lørdag kveld mot Edmonton Oilers i Madison Square Garden.

(©NTB)