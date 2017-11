Hamilton krasjet ut av F1-kvalifiseringen i Brasil

Briten kjørte av veien allerede under sin første runde på banen i São Paulo lørdag. Han mistet kontrollen på sin Mercedes og endte opp i sikkerhetsbarrierene.

Det gikk bra med Hamilton, men bilen hadde tydelige skader. TV-bildene viste en fortvilt 32-åring sittende i cockpiten. Krasjen betyr at han starter søndagens løp helt bakerst i køen.

– Jeg er OK. Det skjedde veldig raskt. Jeg velger å se på det med at det er utfordringer som gjør livet interessant. Det er måten man takler dem på som gir et meningsfullt liv. Jeg må se framover og vokse på det som skjedde, sa Hamilton til Sky Sports og la til:

– Det er veldig uvanlig at slikt skjer meg, men det viser at vi alle er mennesker og at ting kan skje.

Reddet dagen

Lagkamerat Valtteri Bottas sørget for å redde dagen for Mercedes. Finnen var raskest i kvalifiseringen og endte foran Ferrari-duoen Sebastian Vettel og Kimi Räikkönen.

Bottas kjemper søndag om sin tredje seier for sesongen. Tidligere i år vant han i Russland og Østerrike.

For to uker siden sikret Hamilton seg sin fjerde VM-tittel. Det skjedde til tross for at han fikk en skjev start og kun kjørte inn til en 9.-plass i Mexicos Grand Prix.

Væpnet ran

Tidligere lørdag fortalte Hamilton at medlemmer av Mercedes-laget ble utsatt for væpnet ran da de forlot Interlagos-banen fredag.

– De ble ranet på vei fra banen. Det ble løsnet skudd, og våpen ble rettet mot hodene deres. Det var vondt å høre om det, tvitret Hamilton.

– Vær så snill å be en bønn for mine gutter, som er profesjonelle nok til å være her i dag selv om de er rystet.

Episoden ble bekreftet av en talsmann for laget.

– En av lagets minibusser ble utsatt for væpnet ran. Verdisaker ble stjålet, men det viktigste er at alle våre folk er uskadd, sa han.

Også Williams-laget og representanter for Det internasjonale motorsportforbundet (FIA) skal ha blitt forsøkt ranet.

