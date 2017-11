Urutinert England holdt Tyskland

Skader gjorde at begge landslagssjefer var nødt til å eksperimentere, og fem spillere fikk sin debut for England. Jordan Pickford og Ruben Loftus-Cheek imponerte begge i debuten.

England unngikk tap selv om den mest erfarne spilleren Phil Jones måtte u t med skade 25 minutter ut i sin 24. landskamp.

– Jordan hadde noen veldig gode redninger i første omgang, og Ruben gjorde alt jeg vet han kan. Vi slapp til noen sjanser, men stilte tyskerne spørsmål, sa Englands landslagssjef Gareth Southgate.

Tyskland var nærmest seieren, særlig ved Leroy Sane.

Manchester City-spilleren hadde en avslutning i undersiden av tverrliggeren, og han tvang Phil Jones til å redde på streken da han prøvde å sette inn returen etter et skudd fra Timo Werner.

Werner ble også to ganger stoppet alene med keeper Jordan Pickford.

Marc-André ter Stegen i Tysklands mål ble satt på bare en prøve, da Jamie Vardy prøvde seg med en heading i annen omgang.

Rekken brutt

På overtid hadde Jesse Lingard en god mulighet, men traff ikke mål. For første gang gikk England målløs av banen etter en landskamp på hjemmebane.

Tyskland fikk sin sju kamper lange seiersrekke brutt. Marcel Halstenberg debuterte for tyskerne på Wembley.

– Det var en kamp mellom to gode lag, sa Tysklands landslagssjef Joachim Löw.

England møter Brasil tirsdag. Neste oppgave for Löws lag er Frankrike samme dag. Det er et revansjoppgjør for EM-semifinalen i fjor, da Tyskland fikk sitt forrige tap.

Frankrike tok seg enkelt av Wales fredag og vant 2-0 på Stade de France med mål av Antoine Griezmann og Romelu Lukaku.

Bale-smell

Wales fikk en smell også før kampen da Gareth Bale forverret en muskelskade under trening torsdag. Han har ikke spilt for Real Madrid siden september, men trodde han var klar for comeback.

Belgia og Mexico utkjempet en severdig duell som endte 3-3 i Brussel. Romelu Lukaku og Hirving Lozano scoret to ganger for hvert sitt lag i annen omgang, etter at Eden Hazard og Andrés Guardado hadde fått ballen i mål før pause.

Polen og Uruguay spilte 0-0 i en annen duell mellom to VM-klare lag fra ulike kontinenter.

Europamester Portugal vant 3-0 over Saudi-Arabia i en tredje.

(©NTB)