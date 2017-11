Norge nest best på lagtempo i Håvard Bøkkos comeback

Håvard Bøkko valgte å ta en pause fra skøytesporten i september 2016 som følge av knetrøbbel og manglende motivasjon.

Over nyttår var han innstilt på et comeback, men et beinbrudd i påsken, i tillegg til en sykehusinfeksjon, gjorde at comebacket ble utsatt.

Fredag gjorde veteranen comeback på isen.

– Det var veldig gøy, jeg må innrømme at jeg var veldig nervøs i dag. Driter du deg ut, ødelegger du for hele laget, sa Bøkko til NRK.

OL-håp

Under lagtempoen i Heerenveen var Bøkko en del av en norsk trio sammen med Sverre Lunde Pedersen og Sindre Henriksen.

Lagtempo er en av skøytedistansene hvor det er størst håp om norsk gull under OL i Sør-Korea, men vertsnasjonen har gjort en kjempejobb i sommer.

To par før Norge møtte Nederland i sjuende og siste par gjorde Sør-Korea et kjempeløp med 3.40,20.

Nederland-kollaps

Norge kvittet seg raskt med Nederland i sitt par. Nederlenderne fikk en katastrofeåpning på sesongen. De norske gutta la dem langt bak, men klarte ikke å ta tiden til Sør-Korea og ble nummer to med tiden 3.41,50.

– Det var krevende forhold, siden det var mange som hadde gått før oss, men vi var sterke og gikk et veldig bra løp, sa Sverre Lunde Pedersen til NRK.

– Vi ville nok gått fortere om vi hadde gått i et tidligere løp, men om vi hadde vunnet får vi se etter hvert, kommenterte Henriksen.

Nederland havnet helt nede på tiendeplass med 3.47,56.

(©NTB)