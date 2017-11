LSKs kvinner fikk juling på Åråsen

Det betyr i praksis at det er over før bortekampen i England om en uke. Den kampen blir en ren parentes etter utklassingssifrene på Åråsen.

– Det er brutalt å få fem imot. Vi må reise til England for å holde nullen. Vi må erkjenne at vi er et stykke bak internasjonalt, sa LSK-trener Hege Riise til rb.no.

LSK hang med i det første kvarteret i hver omgang, men strengt tatt noterte vi ingen målsjanser til hjemmelaget gjennom nitti minutter.

– Vi startet begge omgangene ganske bra, men vi er dårligere i det meste. De er på et annet nivå enn oss. De er langt bedre boksspillere, og vi tapte de viktige duellene, sa landslagsspilleren Guro Reiten.

Det var likevel jevnt og tamt fram til Manchester City scoret på sin første sjanse etter 26 spilte minutter. Lillestrøms forsvarsspill var ikke patent, og personlige feil gjorde at Demi Stokes scoret uten altfor mye press mot seg.

Overtok

Etter scoringen tok City over banespillet totalt ut omgangen. Blant annet hadde Nikita Parris en mulighet til å legge på til 2-0 med hodet etter en corner, men avslutningen gikk utenfor. Bortsett fra det var det ikke direkte farlig foran Cecilie Fiskerstrand i LSK-buret før gjestene fikk et litt enkelt straffespark med fem minutter igjen av omgangen. Straffesparket kom nok en gang etter slurv i LSKs bakre ledd.

Isobel Christiansen scoret sikkert til høyre for Fiskerstrand, og dermed 2-0.

Manchester City var hakket bedre i alt før pause, i aggressiviteten, i duellene, i pasningsspillet og giftigheten foran mål.

Tungt

Lillestrøm hevet seg fra bunnivået før pause og var bedre igjen i begynnelsen av 2. omgang. De store sjansene uteble, og etter et drøyt kvarter var det igjen gjestene som tok grep.

Kampens flotteste scoring kom etter 69 minutter, og det var igjen Manchester City som scoret. Innbytter Claire Emslie skjøt vakkert med venstrebeinet i det lengste hjørnet fra rundt 16 meters hold. Målet kom helt uten press av noe slag.

Kort tid etter la City på til 4-0, og det var Jane Ross som headet ballen pent i mål etter et presist innlegg. Samme Ross trillet inn et nytt mål til 5-0 fra kort hold bare minutter etter det igjen. City brukte bare ni minutter på de tre siste scoringene.

