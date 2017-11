Kroatia og Sveits mot VM, feil straffe senket Nord-Irland

Kroatia og Sveits mot VM, feil straffe senket Nord-Irland

Kroatia tok et kjempesteg mot fotball-VM med 4-1 over Hellas. Et feil idømt straffespark senket Nord-Irland i 0-1-tapet mot Sveits.

Sveitserne var best på Windsor Park og hadde mange sjanser, men greide ikke å få ballen i mål før dommer Ovidiu Hategan tok en uforståelig avgjørelse i det 57. minutt. Xherdan Shaqiri skjøt på volley fra 18 meter. Corry Evans, som befant seg rett innenfor 16-meterstreken, vendte ryggen til i forsøk på å blokkere skuddet. Ballen traff ham delvis i ryggen, delvis i overarmen. Den rumenske dommeren, som var sju-åtte meter unna med fri sikt til situasjonen, ga Evans gult kort og Sveits straffespark. Ricardo Rodríguez la ballen på 11-metersmerket og sendte den kaldt i mål forbi Michael McGovern til det som ble kampens eneste scoring og et uvurderlig bortemål for sveitserne. Det gule kortet betyr at Evans mister returkampen. Lamslått – Armen hans var inntil kroppen, og skuddet traff ham i ryggen mer enn i armen. Jeg var sikker på at han blåste for offside eller noe. Ingen av sveitserne ropte på straffe, sa Nord-Irlands landslagssjef Michael O'Neill. – Jeg er lamslått av straffen og det gule kortet, men det er ikke noe vi kan gjøre med det. Det er sinne i garderoben nå. O'Neill mente også at Fabian Schär burde vært utvist for en stygg felling av Stuart Dallas i åpningsminuttene. Sveits vant sine ni første kamper i kvalifiseringen, men mistet den direkte VM-plassen med tap for Portugal i den 10. og siste. Etter seieren i Belfast tyder alt på at sveitserne skal til VM likevel. Nord-Irland vant fire av fem hjemmekamper i Norges gruppe og la grunnlaget for omspillsplassen med sin styrke på eget gress. Overkjørt Hjemmestyrke har også Kroatia vist, og den ble for stor for Hellas på Maksimir stadion i Zagreb. Milan-spissen Nikola Kalinic spilte hovedrollen da Kroatia sjokkåpnet med to tidlige mål. I det 11. minutt presset han aggressivt på et tilbakespill. Keeper Orestis Karnezis hadde en dårlig berøring og felte Kroatia-spissen som nådde ballen først. Dermed straffespark, som Luka Modric satte i mål. Åtte minutter doblet Kalinic ledelsen da han frekt flikket ballen forbi Karnezis på innlegg fra Ivan Strinic. Lagkaptein Sokratis Papastathopoulos skapte gresk håp da han nikket et hjørnespark i mål etter en halvtime, men Ivan Perisic stanget inn 3-1 på innlegg fra Sime Vrsaljko bare tre minutter senere. Manglende evne til å håndtere innlegg ble grekernes bane torsdag. Spiker i kista Bare fire minutter ut i annen omgang slo Andrej Kramaric en ny spiker i gjestenes VM-kiste etter at Vrsaljko kom mellom på Kostas Stafylidis' forsøk på å bryste ballen tilbake til keeper. Flere mål ble det ikke, men det bør være nok til å sende Kroatia til sluttspillet i Russland. – Det var en stor kamp, men dette var bare første omgang. Vi må ikke slappe av, for dette er ikke over, sa Kroatias landslagssjef Zlatko Dalic til TV-kanalen HRT. – Vi kunne ha scoret flere mål, men 4-1 er et flott resultat, sa Modric. Returkampene i torsdagens oppgjør spilles søndag i Basel og Piraeus.

(©NTB) Mer å lese på ht.no: {{item.title}} Leses nå: {{title}} Nyheter Nederland vant "hjemmesitterkamp" Memphis Depay ble matchvinner da Nederland torsdag slo Skottland 1-0 i en landskamp mellom to lag som ikke greide å ta seg til VM. Ny sterk seier for Ulrikke Eikeri Ulrikke Eikeri fortsetter å imponere på tennisbanen. Torsdag slo hun Irina Falconi i strake sett og tok seg til kvartfinale i 80.000-dollarturneringen i Texas. Zaza avbrøt Italia-trening med skade Valencia-spissen Simone Zaza avbrøt Italias trening torsdag på grunn av kneproblemer, dagen før VM-omspillkampen mot Sverige. LSKs kvinner fikk juling på Åråsen LSK Kvinner var flere nummer for små og tapte hele 0-5 for Manchester City i mesterligaens åttedelsfinale torsdag kveld.