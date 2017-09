Stortap for Henriksen og Diomande

Henriksen spilte hele kampen dypt på midtbanen, men måtte se at kampen i realiteten var avgjort før pause. Diomande entret banen etter 74 minutter, men kunne lite gjøre med sluttresultatet.

Matej Vydra sendte vertene fra Derby i ledelsen etter 15 minutter og derfra og inn til pause, rant målene inn i målet til Hull-keeper Allan McGregor.

Vydra gjorde sitt andre mål etter 34 minutter før Curtis Davies la på til 3-0 etter 38 minutter.

På overtid av den første omgangen satte Bradley Johnson inn 4-0 og sørget for et svært, svært vanskelig utgangspunkt for Hull.

Samme mann økte til 5-0 etter 58 minutter og sørget for en ydmykende kveld for Hull-laget som ligger på tiendeplass i mesterskapsserien.

Derby ligger på fjerdeplass.

