Steinhaus skriver fotballhistorie

– Selvsagt gleder jeg meg til min første kamp i 1. Bundesliga, men det er opp til andre å avgjøre om dette er historisk. Jeg er litt splittet, sier Steinhaus til Hertha Berlins nettsted.

– På den ene side er det bare en ny fotballkamp som jeg skal prøve å dømme godt, men samtidig er jeg den første kvinne som dømmer i 1. Bundesliga. Dermed er det ikke hvilken som helst kamp, særlig ikke for publikum.

Hertha Berlin markerer begivenheter ved å legge ut en del billetter til halv pris kun for kvinner.

– I Berlin har kvinner alltid vært med på å forme framtiden. Dette var på høy tid, meldte klubben på Twitter.

Fortjent

Werder Bremen-trener Alexander Nouri applauderer også valget av Steinhaus.

– Hun har gjort seg fortjent til dette gjennom god dømming. Det handler om prestasjoner, uansett om man er mann eller kvinne. Jeg har stor respekt for det hun har utrettet og synes det er flott at hun skal dømme søndagens kamp, sier han.

Steinhaus har dømt en rekke storkamper for kvinner, deriblant VM-finalen i 2011, OL-finalen i 2012 og mesterligafinalen så sent som i år. Hun har i ti år dømt i 2. Bundesliga for menn. I mai ble det kjent at hun og hennes fire mannlige assistenter flyttes opp til 1. Bundesliga.

Fløyte

– Endelig er det vår tur. Vi er godt forberedt, sa Steinhaus da hun fikk helgens oppdrag. Hennes far var fotballdommer, og hun har tidligere sagt at hun ble «født med fløyte i munnen».

– Jeg er kommet hit på grunn av mine prestasjoner, ikke fordi jeg er kvinne. Det er viktig å huske. Om det gjør meg til en rollemodell for unge jenter eller en pioner for likestilling så er det en bonus, sier hun.

Søndag leder hun Rune A. Jarstein, Per Ciljan Skjelbred og de andre spillerne ut på Olympiastadion til en kamp som allerede med første blås i fløyta går inn i fotballhistorien.

